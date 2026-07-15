Wołodymyr Zełenski wręczył Ursuli von der Leyen pierwszy Order Europy. Przy okazji ceremonii padły słowa, które ukraiński prezydent wymierzył w prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Nawiązał w ten sposób do odebrania mu Orderu Orła Białego.

Zełenski odznaczył przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Orderem Europy. Wyróżnienie wręczono w trakcie uroczystości Dnia Państwowości Ukrainy w Kijowie za wsparcie ukraińskich aspiracji europejskich.

Gdy glos zabrał Zełenski niespodziewanie nawiązał do niedawnej decyzji Karola Nawrockiego. „Droga Ursulo, to odznaczenie, którego nikt i nic nigdy nie będzie mógł unieważnić ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest solidne” – stwierdził.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który przed laty wręczył mu Andrzej Duda. To reakcja na skandaliczną decyzję Zełenskiego ws. nadania imienia „bohaterów UPA” jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska.

Order Europy to nowe ukraińskie odznaczenie państwowe ustanowione w 2026 r. Ma być przyznawane osobom, które w wyjątkowy sposób wspierają strategiczny kurs Ukrainy na pełne członkostwo w Unii Europejskiej.

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Źr. WP