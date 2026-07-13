Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podziękował polskim służbom za szybką reakcję po zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o agresywne zachowanie wobec ukraińskich nastolatek w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Jednocześnie zaapelował do części polskich polityków o powstrzymanie działań, które – jego zdaniem – podsycają niechęć wobec Ukraińców.

Wpis ministra pojawił się na Facebooku po informacji o zatrzymaniu podejrzanego. „Dziękujemy polskim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo za szybką i właściwą reakcję. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim, demokratycznym społeczeństwie i państwie” – napisał Andrij Sybiha.

Szef ukraińskiego MSZ zwrócił się również do części polskiej sceny politycznej. „Nadal wzywamy niektórych polskich polityków do zakończenia działań mających na celu rozniecanie nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców” – podkreślił.

Policja potwierdziła, że mężczyzna podejrzewany o znieważenie i agresywne zachowanie wobec młodych Ukrainek został zatrzymany. Obecnie prowadzone są z nim czynności procesowe mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Komunikat w sprawie opublikował również Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Spółka poinformowała, że kierowca autobusu po usłyszeniu krzyków zwrócił się do agresywnego pasażera z prośbą o zachowanie spokoju, a następnie na najbliższym przystanku polecił mu opuścić pojazd. MZK przekazało także, że nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone przez policję, a sprawca został już zatrzymany.

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