Publicysta i założyciel „Krytyki Politycznej” Sławomir Sierakowski wywołał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat rzezi wołyńskiej. W programie „Fakty po Faktach” w TVN24 przekonywał, że wydarzenia na Wołyniu należy analizować w szerszym kontekście historycznym, a także zakwestionował używanie wobec nich określenia „ludobójstwo”.

Sierakowski, komentując napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, zwrócił uwagę na historyczne relacje między Polakami i Ukraińcami. – Jak to się stało, że nagle zwykli ludzie rzucili się na swoich sąsiadów? Nie było słowa o tym, jak Polacy zachowywali się wobec Ukraińców. Już nie mówię o XVI, XVII czy XVIII wieku, ale o pacyfikacji wsi galicyjskich, rozbijaniu cerkwi czy Berezie Kartuskiej – powiedział.

Na te słowa zareagował prowadzący program Piotr Kraśko, przypominając skalę i brutalność zbrodni wołyńskiej. Podkreślił, że około 100 tys. Polaków zostało zamordowanych w wyjątkowo okrutny sposób i wyraził obawę, że odwoływanie się do wcześniejszych wydarzeń historycznych może prowadzić do relatywizowania zbrodni. Sierakowski odpowiedział, że nie próbuje usprawiedliwiać sprawców, lecz zrozumieć przyczyny wydarzeń. – Rozumiem, że odróżnia pan usprawiedliwienie od zrozumienia? To jest nasza postawa. My widzimy siebie tam, gdzie byliśmy ofiarami, a tam, gdzie byliśmy katami, nie widzimy – stwierdził.

Najwięcej emocji wywołała jednak jego wypowiedź dotycząca kwalifikacji prawnej rzezi wołyńskiej. – Ludobójstwo to jest świadoma wola eksterminacji całego albo części narodu. Tak nie było – powiedział.

Dodał jednocześnie, że część historyków, w tym prof. Grzegorz Motyka, określa te wydarzenia jako „czystkę etniczną o charakterze ludobójstwa”. Na zakończenie zaznaczył, że jego zdaniem Polska powinna uważać, aby spór historyczny z Ukrainą nie osłabił wspólnego stanowiska wobec Rosji.

Musisz być już skończonym kłamcą i antypolakiem skoro nawet Kraśko stawia ci kontrę. Posłuchajcie tego obrzydliwca Sierakowskiego:



„Ludobójstwo to jest świadoma wola eksterminacji całego albo części narodu, tak nie było”



Nie było? @sierakowski ty gnoju. Rzeź wołyńska to była… pic.twitter.com/bNWQtT5elV — chrzanik (@chrzanikx) July 12, 2026

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