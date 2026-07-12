Raper Tede odniósł się do dyskusji wywołanej niedawną wypowiedzią dziennikarki Agnieszki Burzyńskiej dotyczącą zamożnych Ukraińców mieszkających w Polsce. Artysta przyznał, że rozumie, co miała na myśli i opisał własne obserwacje z Warszawy.

Burzyńska mówiła wcześniej, że zwraca uwagę na zamożnych uchodźców z Ukrainy, którzy przyjeżdżali do Polski luksusowymi samochodami i w drogich ubraniach. Jej słowa wywołały falę komentarzy oraz krytyki w mediach społecznościowych.

Do sprawy odniósł się również Tede. W opublikowanej wypowiedzi z Kanału Zero stwierdził, że sam często widzi młodych Ukraińców poruszających się luksusowymi samochodami i przyznał, że budzi to jego irytację. – Natknąłem się na wysyp oburzenia twoją wypowiedzią. Ja kompletnie nie jestem ułożony i chciałem dodać tylko, że mnie wk***ia, jak widzę 20–30-latka w nowym Bentleyu na rejestracjach z Kijowa, a obok mojego studia są tylko takie. G Klasy, Mercedesy, najnowsze BMW. Jak widzę małolatów z Ukrainy w takich furach, to rozumiem, co miałaś na myśli – powiedział raper.

Wypowiedź Tede szybko odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Internauci podzielili się w ocenach – część poparła stanowisko rapera, inni zarzucili mu niesprawiedliwe uogólnianie sytuacji dotyczącej obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce.

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