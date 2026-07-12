Publicysta Jacek Żakowski odniósł się do wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W programie TVP w likwidacji ocenił, że w przemówieniu zabrakło odniesienia do polskiego nacjonalizmu, który – jego zdaniem – był jedną z przyczyn wydarzeń na Wołyniu.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Radrużu potępił zbrodnie dokonane przez OUN-UPA na Polakach, zestawiając ukraiński banderyzm z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Podkreślił również, że okrucieństwo tych zbrodni można porównywać do działań prowadzonych obecnie przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Komentując to wystąpienie na antenie TVP w likwidacji, Jacek Żakowski stwierdził, że w przemówieniu zabrakło szerszego kontekstu historycznego. – Polski nacjonalizm w ogóle nie jest wspomniany jako źródło zła, a to była jedna z praprzyczyn zbrodni wołyńskiej, prawda? – powiedział publicysta.

Żakowski odniósł się również do liczby ofiar rzezi wołyńskiej. Jego zdaniem dopiero prowadzone obecnie badania i dokumentowanie nazwisk pozwolą dokładniej określić skalę zbrodni. – Dziś słyszymy o liczbach kosmicznych. 120 tys.? Nic na to nie wskazuje. Nie ma żadnych przesłanek materialnych, żeby taką liczbę podawać. Kilkadziesiąt tysięcy to jest prawdopodobnie realistyczna ocena – ocenił.

Publicysta nawiązał także do powstającej ściany pamięci poświęconej ofiarom zbrodni wołyńskiej. Jak stwierdził, dopiero szczegółowe ustalenie tożsamości wszystkich ofiar pozwoli precyzyjnie określić ich liczbę. Wypowiedzi Żakowskiego wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych oraz wśród komentatorów życia publicznego.

Absolutnie skandaliczna i antypolska narracja w TVP, Jacek Żakowski z Tok FM:



„Prezydent Nawrocki nie wspomina o polskim nacjonalizmie, który był jedną z przyczyn zbrodni wołyńskiej. Politycy napędzani przez Putina opowiadają nam wizję przeszłości, która jest z nią niezgodna.… pic.twitter.com/y9JNMt7tou — chrzanik (@chrzanikx) July 12, 2026

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