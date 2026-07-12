Rosja prowadzi intensywną wycinkę drzew w rejonie Pietrozawodska w Karelii, około 170 kilometrów od granicy z Finlandią, należącą do NATO. Zdjęcia satelitarne wskazują, że na miejscu mogą trwać przygotowania pod budowę nowego obiektu wojskowego.

O sprawie poinformował fiński nadawca publiczny Yle, powołując się na zdjęcia satelitarne firmy Planet Labs PBC. Materiały przeanalizował były pracownik fińskiego wywiadu wojskowego Marko Eklund. Jak zauważył, jeszcze w czerwcu znajdował się tam zwarty kompleks leśny, który obecnie został wykarczowany na obszarze o długości około kilometra i szerokości dochodzącej do 400 metrów.

Zdaniem eksperta skala prowadzonych prac może wskazywać na przygotowania do budowy nowego rosyjskiego garnizonu lub zaplecza dla brygady wojsk kolejowych. Tego typu jednostki odpowiadają za budowę, utrzymanie i naprawę infrastruktury kolejowej wykorzystywanej do transportu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego.

– To zakrojona na niezwykle szeroką skalę operacja wycinki drzew, dlatego moim zdaniem nie może to być nic innego, ponieważ miejsce i czas się zgadzają. Wygląda na to, że powstają tam obiekty związane z zabezpieczeniem wojskowym, a być może także początki brygady wojsk kolejowych – ocenił Marko Eklund w rozmowie z Yle.

Ekspert zwrócił uwagę, że Rosja od dłuższego czasu rozbudowuje swoją infrastrukturę wojskową w Karelii. Jego zdaniem obecne bazy są niewystarczające wobec planowanego zwiększenia liczebności rosyjskiej armii, a nowe inwestycje mają wzmocnić potencjał logistyczny i militarny w pobliżu granicy z NATO.

Już w maju dziennik „Wall Street Journal” informował, że Władimir Putin polecił budowę nowych baz wojskowych w różnych częściach Rosji. Jednym z miejsc wskazywanych jako potencjalna lokalizacja nowego garnizonu jest właśnie Pietrozawodsk. Na razie rosyjskie władze nie potwierdziły oficjalnie, jaki charakter będzie miała prowadzona tam inwestycja.

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