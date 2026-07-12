Nowa partia w Sejmie to już kwestia najbliższych tygodni. Europoseł Michał Kobosko oficjalnie potwierdził powstanie partii „Unia Centrum”. Z zapowiedzi polityka wynika, iż nowe ugrupowanie powstanie z połączenia dwóch środowisk politycznych.

„Dziś możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (…) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne” – powiedział Michał Kobosko podczas niedzielnej konferencji prasowej ogłaszając, że nowa partia wchodzi na scenę polityczną.

Tuż po nim głos zabrała Paulina Hennig-Kloska. „Podjęliśmy decyzję, by czas dzielenia na scenie politycznej definitywnie zakończyć i otworzyć nowy rozdział łączenia sił i powiększania współpracy” – powiedziała. „Dziś podjęliśmy decyzję, by utworzyć nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie, pod nazwą „Unia Centrum”” – dodała.

„Dziś mamy czas, kiedy odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowiska” – kontynuowała. „Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej, odwołując się jednocześnie do wartości, które leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku” – dodała.

Nowa partia wybrała jako przewodniczącą właśnie Hennig-Kloskę. „Traktuję to jako początek naszej wspólnej drogi nad ukształtowaniem naszych struktur, ale też przygotowaniem pełnego manifestu programowego. Będziemy teraz w okresie wakacji bardzo dynamicznie pracować” – powiedziała.

Hennik-Kloska zapowiedziała konwencję programową, która odbędzie się we wrześniu.

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Źr. Interia