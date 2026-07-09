Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik ujawniła, że jej nazwisko znalazło się na liście prowadzoną przez ukraińską pozarządową organizację Myrotworeć. Chodzi o listę „wrogów Ukrainy” przewidzianych „do likwidacji”. Europosłanka grzmi na bezczynność polskiego MSZ.

Podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim Ewa Zajączkowska-Hernik wygłosiła mocne przemówienie i podarła flagę UPA. „Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Precz z banderowskich nazizmem” – mówiła. „Zełenski ogłasza, że Ukraina sama będzie wybierać sobie bohaterów. Szkoda, że wybiera ich spośród nazistów” – dodała.

Okazało się, że jej wystąpienie odbiło się szerokim echem również na Ukrainie. „Właśnie dowiedziałam się, że po wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, gdzie potępiłam ludobójców z UPA, trafiłam na stronę Myrotworeć – listę „wrogów Ukrainy” prowadzoną przez ukraińskie służby” – napisała eurodeputowana. Oficjalnie nie ma jednak potwierdzenia, aby za strona rzeczywiście stały służby.

„To bardzo ciekawe, że strona ukraińska prowadzi listę polskich patriotów do wyeliminowania” kontynuowała Zajączkowska-Hernik. „Jeśli trafia się tam za piętnowanie bestialskich mordów niewinnych Polaków przez ukraińskie oddziały UPA, to widać czym się kierują i jakich 'wartości’ tam bronią” – stwierdziła. Dodała, że Ukraińcy „sami wystawiają sobie świadectwo”.

Właśnie dowiedziałam się, że po wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, gdzie potępiłam ludobójców z UPA, trafiłam na stronę Myrotworeć – listę "wrogów Ukrainy" prowadzoną przez ukraińskie służby.



To bardzo ciekawe, że strona ukraińska prowadzi listę polskich patriotów do… pic.twitter.com/Nw5xaZMIOI — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) July 9, 2026

„Dlaczego polskie MSZ nie reaguje i nie staje w obronie polskich dyplomatów? Dlaczego toleruje łajdackie metody nękania i zastraszania? To jawny akt wrogości wobec Polski” – grzmi eurodeputowana.

„I takie państwo Unia Europejska chce jak najszybciej przyjąć w swoje struktury? Wolne żarty. Dla Ukrainy, która niesie na sztandarach zbrodniczą ideologię banderyzmu i niepohamowaną korupcję, nigdy nie powinna być miejsca we Wspólnocie” – pisze Zajączkowska-Hernik.

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Źr. X; Interia