Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wskazuje, że PiS wcale nie zwiększa poparcia po ostatnich aferach Koalicji Obywatelskiej. Wzrosty notują natomiast obie Konfederacje.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Najnowszy sondaż wskazuje, że partia Tuska może liczyć na 29,1 proc. głosów. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość głosować chce 23,2 proc. ankietowanych.

Po ostatnich aferach w ochronie zdrowia największe wzrosty poparcia zanotowały obie Konfederacje. Konfederacja Bosaka i Mentzena zanotowała poparcie na poziomie 13,3 proc. (poprzednio 12,5 proc.), a Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 11 proc. głosów (skok z 8,8 proc.).

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Lewica z poparciem 8,4 proc. To dokładnie tyle samo, co wskazywał poprzedni sondaż.

PSL, z poparciem 3,9 proc. (bez zmian), Razem (2,3 proc. głosów) oraz Polska 2050, na którą głosować chce 1 proc. respondentów (spadek z 2,5 proc.), znalazłyby się pod progiem wyborczym.

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Źr. „Rzeczpospolita”; Interia