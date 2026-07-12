Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Chabielice w województwie łódzkim. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia zginął 13-letni pasażer.

Jak poinformowała policja, do wypadku doszło około godziny 10:40. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letni kierowca samochodu marki Kia na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało do przydrożnego rowu, a następnie z dużą siłą uderzyło w drzewo.

W samochodzie podróżowały trzy osoby. Najtragiczniejsze obrażenia odniósł 13-letni chłopiec, który zginął na miejscu. Kierowca oraz 38-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala.

– W pojeździe znajdowały się trzy osoby. Pasażer, 13-letni chłopiec, niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala – przekazała asp. Marta Bajor, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy. Okoliczności oraz dokładne przyczyny tragicznego wypadku będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratora.

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