Policja zatrzymała mężczyznę, który w jednym z autobusów miejskich w Bielsku-Białej miał agresywnie zachowywać się wobec dwóch nastolatek pochodzących z Ukrainy. Nagranie z incydentu trafiło do mediów społecznościowych i wywołało szeroką dyskusję.

Na opublikowanym w sieci filmie słychać, jak mężczyzna obraża jedną z dziewczynek, używając wulgarnych i obraźliwych słów oraz nakazując jej „wracać na Ukrainę”. Kiedy nastolatka zapytała, dlaczego tak się do niej zwraca, agresor kontynuował wyzwiska. W pewnym momencie jedna z dziewczynek powiedziała również: „Czy może mnie pan nie dotykać?”, a mężczyzna zaczął obrażać także inną pasażerkę, która próbowała zareagować.

Choć policja początkowo nie otrzymała oficjalnego zawiadomienia, funkcjonariusze wszczęli czynności po zapoznaniu się z materiałami opublikowanymi w mediach. – Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia personaliów tego mężczyzny, który miał te dziewczynki zaatakować. W naszym mieście nie ma i nie będzie miejsca na ksenofobię i takie zachowania – przekazał podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że sprawca został zatrzymany. – Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni – napisał szef MSWiA.

Do sprawy odniosło się również Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bielsku-Białej. Spółka poinformowała, że agresorem okazał się jej pracownik zatrudniony jako kierowca, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiedziało wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych oraz złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednocześnie podkreślono, że spółka stanowczo potępia wszelkie przejawy agresji, przemocy i dyskryminacji oraz nie będzie tolerować takich zachowań.

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Policja w Bielsku-Białej prowadzi dochodzenie w sprawie ksenofobicznego ataku.



Mężczyzna zaczepiał dwie ukraińskie dziewczynki, obrażał je i żądał, żeby „wynosiły się”, twierdząc, że „żyją za nasze… pic.twitter.com/Qxbwrm5bBH — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 13, 2026

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