Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skomentował głośne nagranie z Bielska-Białej. Widać na nim jak dorosły mężczyzna, Polak, ubliża młodym dziewczynom z Ukrainy.

Na opublikowanym w sieci filmie słychać, jak mężczyzna obraża jedną z dziewczynek, używając wulgarnych i obraźliwych słów oraz nakazując jej „wracać na Ukrainę”. Kiedy nastolatka zapytała, dlaczego tak się do niej zwraca, agresor kontynuował wyzwiska. W pewnym momencie jedna z dziewczynek powiedziała również: „Czy może mnie pan nie dotykać?”, a mężczyzna zaczął obrażać także inną pasażerkę, która próbowała zareagować.

Choć policja początkowo nie otrzymała oficjalnego zawiadomienia, funkcjonariusze wszczęli czynności po zapoznaniu się z materiałami opublikowanymi w mediach. – Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia personaliów tego mężczyzny, który miał te dziewczynki zaatakować. W naszym mieście nie ma i nie będzie miejsca na ksenofobię i takie zachowania – przekazał podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji – Krzysztof Bosak. Polityk zamieścił wpis w sieci, w którym komentuje zdarzenie. Jego słowa brzmią jednoznacznie. Bosak potępia mężczyznę, który ubliżał młodym dziewczynom.

– Wyładowywanie swojego gniewu i frustracji na przypadkowych osobach to zło, niezależnie od kontekstu, a już szczególnie wobec kobiet czy dzieci. Pamiętajmy by w takich sytuacjach reagować, a nie tylko przyglądać się czy nagrywa – napisał w serwisie Facebook.

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