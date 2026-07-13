W Europie zawiązała się nowa koalicja z zakresu obronności. Dołączyło do niej dziewięć państw europejskich – Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, W. Brytania i Holandia. Państwa ogłosiły, że wraz z Ukrainą rozpoczną prace nad wspólną obroną antybalistyczną w Europie. Na liście nie znalazła się Polska.

Francja poinformowała, że zawiązała się nowa koalicja obronna w Europie. Dziewięć państw europejskich oraz Ukraina zadeklarowały rozpoczęcie prac nad porozumieniem, którego celem jest wzmocnienie obrony antybalistycznej w Europie.

W grupie państw, które ogłosiły przystąpienie do projektu, znalazły się: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, W. Brytania oraz Holandia. Do inicjatywy dołącza także Ukraina. Na liście nie pojawiła się jednak Polska.

„My przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, W. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej” – przekazano w oświadczeniu.

Co ciekawe, w poniedziałek w Paryżu przebywał premier Polski Donald Tusk. Polska jednak nie dołączyła do koalicji.

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Źr. WP