Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poinformował, że w najbliższych dniach do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie wezwany ambasador Rosji. Powodem są cyberataki, za którymi – według władz w Paryżu – stoją rosyjskie służby specjalne. Wśród państw objętych kampanią miała znaleźć się również Polska.

Minister, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że Francja zamierza oficjalnie potępić zakrojoną na szeroką skalę rosyjską kampanię cyberataków prowadzoną w celach szpiegowskich i sabotażowych przeciwko państwom europejskim.

Jak wyjaśnił Barrot, ataki były wymierzone m.in. w przedsiębiorstwa, ministerstwa oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Ich celem miało być przechwytywanie poufnych informacji lub zakłócanie funkcjonowania ważnych systemów. – Rosyjskie cyberataki są wymierzone w firmy, ministerstwa i operatorów, a ich celem jest przechwytywanie informacji lub sabotowanie funkcjonowania infrastruktury kolejowej, jak w Polsce – powiedział minister.

Szef francuskiego MSZ nie sprecyzował, kiedy doszło do ataków na Polskę. Zapowiedział jednak, że Francja nałoży sankcje na dziewięć osób i cztery podmioty, które – według Paryża – uczestniczyły w operacji zorganizowanej przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB).

Według Jean-Noëla Barrota rosyjska kampania cyberataków objęła co najmniej dziesięć państw. Minister zapewnił jednocześnie, że Francja znacząco wzmocniła swoje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa i dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony przed zagrożeniami hybrydowymi w Europie.

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