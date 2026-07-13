Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił przemówienie do sił zbrojnych przed świętem narodowym 14 lipca. W swoim wystąpieniu podkreśli gotowość Francji i Europy do obrony pokoju „nawet za cenę krwi”.

Macron w przemówieniu mówił, że pokój należy do najważniejszych celów Francji i jej europejskich sojuszników. Zaznaczył jednak przy tym, że zarówno jego kraj, jak i sojusznicy europejscy pozostają w gotowości do obrony militarnej.

„Przesłanie, które kierujemy w świat, jest następujące: tak, pokój jest naszym celem; tak, cenimy sobie wolność i prawo; tak, jesteśmy gotowi na to, by walczyć w ich obronie – zawsze i jeśli będzie trzeba, za cenę krwi” – podkreślił prezydent Francji.

Macron stwierdził, że umieścił kwestie obronności i zwiększenia na nią wydatków jako jedne z nadrzędnych podczas jego prezydentury. Stwierdził, że zrealizowano to jeszcze zanim na Bliskim Wschodzie wybuchły nowe konflikty i zanim „wojna nie przybyła na kontynent europejski”.

Macron podkreślił także znaczenie wsparcia dla Ukrainy, która „broni swojego terytorium, suwerenności i wolności”. Dodał, że w ten sposób przyczynia się ona do „naszego bezpieczeństwa w Europie”.

Prezydent Francji stwierdził również, że Europa „jest w trakcie stawania się potęgą”. Zachęcał również firmy z branży zbrojeniowej na zwiększanie zaangażowania w rozwój nowoczesnych technologii.

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Źr. RMF FM