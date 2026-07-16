Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zabrał głos po śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w Bytowie, którego – według ustaleń śledczych – dopuściło się trzech obywateli Ukrainy. Dyplomata stanowczo potępił przestępstwo i złożył kondolencje rodzinie zmarłego.

„Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi!” – napisał Wasyl Bodnar we wpisie opublikowanym na platformie X.

Ambasador podkreślił również, że sprawcy powinni ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem. „W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo, po udowodnieniu jego winy. Składamy szczere współczucia rodzinie zmarłego obywatela Polski. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanej kobiecie” – dodał.

Do tragedii doszło w centrum Bytowa. Trzej mężczyźni w wieku 28, 30 i 37 lat mieli brutalnie pobić 36-letniego Polaka oraz towarzyszącą mu 44-letnią kobietę. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarł.

Wszyscy podejrzani zostali zatrzymani i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Obecnie odpowiadają za udział w pobiciu skutkującym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, jednak po wynikach sekcji zwłok prokuratura rozważa zmianę kwalifikacji czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Według medialnych doniesień tłem zdarzenia mogło być nieporozumienie związane z kobietą.

2/ ▪️W państwie prawa, którym jest 🇵🇱, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo, po udowodnieniu jego winy.

🔸Składamy szczere współczucia rodzinie zmarłego obywatela Polski. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanej kobiecie. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 15, 2026

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