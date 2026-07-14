Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godziną 13 w miejscowości Kowalewice w gminie Darłowo (woj. zachodniopomorskie). W zdarzeniu uczestniczyły hulajnoga oraz nieoznakowany radiowóz. Życia nastolatka kierującego hulajnogą nie udało się uratować.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk, na miejscu od początku prowadzone są oględziny z udziałem prokuratora oraz komendanta powiatowego policji. Śledczy ustalają dokładny przebieg i okoliczności tragedii.

– Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny, są prokurator i komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – przekazała prok. Ewa Dziadczyk (cytat za Wirtualna Polska).

Z ustaleń prokuratury wynika, że policjanci podróżujący nieoznakowanym radiowozem byli w czasie zdarzenia na służbie i wracali z wykonywanych wcześniej czynności. Na obecnym etapie postępowania nie zapadła decyzja o ich zatrzymaniu.

Prokuratura poinformowała, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ostateczne okoliczności zdarzenia mają wyjaśnić prowadzone czynności oraz zgromadzony materiał dowodowy.

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