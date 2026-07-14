Prokuratora Generalny Waldemar Żurek złożył do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów. Należą oni do różnych partii. Wnioski dotyczą Katarzyny Ueberhan z Nowej Lewicy, Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL i Tadeusza Chrzana z PiS. Ich sprawy nie wiążą się ze sobą.

Rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. Wskazała, o jakich posłów chodzi. Każdy z nich należy do innej partii. Dwójka z nich to członkowie koalicji rządzącej.

„W dniach 13 i 14 lipca 2026 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu RP Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie trojga posłów Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego i Tadeusza Chrzana do odpowiedzialności karnej” – poinformowała Adamiak.

Sprawa Katarzyny Ueberhan z Lewicy dotyczy podejrzenia składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Zdaniem prokuratury miała ona również dokonać „przywłaszczenia samochodu osobowego powierzonego na podstawie umowy leasingu”.

Z kolei Teofil Bartoszewski z PSL miał według prokuratury przywłaszczyć powierzone mu pieniądze i zakupić za nie nieruchomości. Śledczy zarzucają mu również „udaremnienie wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku”.

Natomiast Tadeusz Chrzan z PiS jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków funkcji starosty jarosławskiego w 2018 r. Prokuratura zarzuca mu niewłaściwy nadzór nad budową strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej i że niewłaściwie ją rozliczył.

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Źr. Interia