Radosław Sikorski postanowił zaskoczyć własną opinią na temat zarobków prezydenta RP. Szef MSZ ocenił, że „nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP”.

Sikorski we wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do trwającej debaty o zarobkach lekarzy. Pojawił się pomysł, aby wprowadzić limity płac dla lekarzy zatrudnionych w systemie publicznej ochrony zdrowia.

Szef MSZ odniósł się przy tym zaskakująco do wynagrodzenia prezydenta. „Osobiście uważam, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone” – napisał Sikorski w serwisie X.

„A jeśli ktoś chce być milionerem to powinien spróbować swych sił w sektorze prywatnym” – dodał minister.

Osobiście uważam, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone.

A jeśli ktoś chce być milionerem to powinien spróbować swych sił w sektorze prywatnym. https://t.co/mSmrGSCbov — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 13, 2026

Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała w środę plan reformy ochrony zdrowia. „Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego” – mówiła. „Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu” – powiedziała.

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Źr. X; dorzeczy.pl