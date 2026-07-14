Chiny wysłały Europie poważne ostrzeżenie twierdząc, że ta nie ma prawa zabierać głosu w sprawie Morza Południowochińskiego. Wcześniej Unia Europejska i 14 państw oficjalnie kwestionowały roszczenia Pekinu do spornego akwenu.

Chiny zwróciły się do Europy i ostrzegły ją, aby ostrożnie wypowiadała się i działała w sprawie Morza Południowochińskiego. Pekin przekonuje, że w ten sposób uda się zapobiec dalszemu pogorszeniu relacji pomiędzy Chinami i UE.

Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian nie przebierał w słowach. „Europa nie jest stroną sporu dotyczącego Morza Południowochińskiego i nie ma prawa wypowiadać się na temat uzasadnionej suwerenności terytorialnej Chin oraz ich praw i interesów morskich na tym akwenie” – stwierdził.

To nie wszystko, bo władze w Pekinie wezwały dyplomatów poszczególnych państw i przekazały im „stanowcze protesty”.

Chiny w ten sposób reagują na niedzielne oświadczenie grupy 14 krajów oraz późniejsze stanowisko Unii Europejskiej. Uznano w nim, że ekspansywne roszczenia Chin na Morzu Południowochińskim nie mają podstaw prawnych.

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Źr. Polsat News