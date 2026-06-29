Nietypowy finał miała kradzież w jednym z salonów jubilerskich w Mielcu. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tys. zł, a następnie postanowił ukryć się… w budynku Komendy Powiatowej Policji. Został jednak rozpoznany i zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek przed godziną 13. Policjant przebywający w swoim gabinecie usłyszał dobiegające z ulicy okrzyki: „Łapcie złodzieja!”. Gdy wyszedł przed budynek komendy, jego uwagę zwrócił siedzący na schodach 29-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, którego znał z wcześniejszych spraw kryminalnych.

Funkcjonariusz postanowił wylegitymować mężczyznę. Podczas interwencji 29-latek dobrowolnie wydał trzymany w dłoni złoty łańcuszek. Na biżuterii znajdowały się oznaczenia jednego z salonów jubilerskich w centrum Mielca.

Śledczy ustalili, że chwilę wcześniej mężczyzna odwiedził salon jubilerski pod pretekstem zakupu biżuterii. Podczas przymierzania łańcuszka wykorzystał chwilową nieuwagę pracownicy, zabrał biżuterię wartą 13 850 zł i wybiegł ze sklepu. Gdy zauważył, że ruszył za nim pościg, postanowił ukryć się właśnie w budynku komendy policji. Jak wyjaśnił później zatrzymany, liczył na to, że nikt nie będzie szukał sprawcy kradzieży w siedzibie policji. Twierdził również, że planował zgłosić się na dozór, aby przeczekać całą sytuację. Przyznał jednocześnie, że od początku nie zamierzał kupować biżuterii, ponieważ nie miał na to pieniędzy, a do salonu przyszedł z zamiarem dokonania kradzieży.

29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla policja, mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Naczelnik wydziału kryminalnego z Mielca zatrzymał 29-latka, który z salonu jubilerskiego ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych. Sprawca licząc, że to ostatnie miejsce, gdzie będą go szukać, schował się w budynku komendy. Szybka interwencja policjanta udaremniła… pic.twitter.com/Q0P1CFBmDg — Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) June 29, 2026

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