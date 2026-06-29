Hotel Gołębiewski w Pobierowie zdecydował się zwrócić Książulowi pieniądze za pobyt. To finał głośnej sprawy, która wybuchła po publikacji nagrania youtubera, w którym pokazał problemy z nowo otwartym obiektem.

Książulo odwiedził hotel pod koniec czerwca, aby przetestować jego standard. Jak relacjonował, w apartamencie nie działała klimatyzacja, temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza, z kranów płynęła żółta woda, a serwowane jedzenie nie spełniło jego oczekiwań. Po nieudanej próbie zmiany pokoju twórca internetowy poprosił o zwrot niemal 5 tys. zł, które zapłacił za pobyt.

Wcześniej przedstawiciele hotelu opublikowali oświadczenie, w którym przeprosili za zaistniałą sytuację i zapewnili, że podjęli działania mające na celu usunięcie problemów technicznych.

Teraz obiekt przekazał redakcji Plejady, że reklamacja Książula została uznana. – W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom – przekazali przedstawiciele Hotelu Gołębiewski.

Nagranie Książula z Pobierowa odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Film obejrzały miliony internautów, a pod materiałem pojawiły się tysiące komentarzy dotyczących zarówno standardu hotelu, jak i jakości obsługi nowo otwartego obiektu.

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