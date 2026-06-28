Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór nad zalewem Lubianka w Starachowicach. W bójce uczestniczyły dwie grupy młodych ludzi – według medialnych informacji byli to obywatele Polski i Ukrainy. W trakcie awantury jedna osoba została zraniona ostrym narzędziem.

Jak podaje TVP Info, wszystko rozpoczęło się po godzinie 22 od sprzeczki pomiędzy dwiema grupami wypoczywającymi nad wodą. Konflikt szybko przerodził się w bójkę, podczas której jeden z uczestników miał użyć noża lub innego ostrego narzędzia.

Na miejsce skierowano kilka patroli policji, zespół ratownictwa medycznego oraz Straż Miejską. Ranny otrzymał pomoc medyczną, a funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

– Wezwanie dotyczyło bójki, w której uczestniczyło kilka osób. Dochodzenie będzie prowadzone w kierunku art. 158 Kodeksu karnego, czyli udziału w bójce. Ma ono pomóc ustalić okoliczności, uczestników i dokładny przebieg zdarzenia – poinformował aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Śledczy zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków oraz ustalają tożsamość wszystkich uczestników zajścia. Na obecnym etapie postępowania policja nie informuje o ewentualnych zatrzymaniach ani postawieniu komukolwiek zarzutów. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

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