Mateusz Morawiecki bardzo zdecydowanie zareagował na publikację w mediach społecznościowych autorstwa europosła PiS Patryka Jakiego. Bardzo nie spodobało mu się nagranie opublikowane przez partyjnego kolegę.

Jaki odwiedził Lublin, gdzie m.in. spotkał się ze studentami. Ci zapytali o to, czy po powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy nie będzie więcej pożyczek i „uzależniania od Unii Europejskiej”. Europoseł odpwiedział, że w stosunku do SAFE jest formacja zachowuje się zgodnie z jego oczekiwaniami. Zaznaczył jednak, że nie wszyscy politycy PiS zachowują się w ten sposób.

„Nie ukrywam, że ja sam się bałem, jak nasza partia się zachowa, ale teraz jestem podbudowany. Oczywiście, jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej. Warto obserwować, którzy (…) Natomiast cała partia, jak ich obserwuję, wreszcie mogę powiedzieć, że jestem z nich dumny” – mówił.

Na tę publikację ostro zareagował Morawiecki. „Patryku, skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?” – pytał retorycznie.

„W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie – ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie” – kontynuował Morawiecki.

„Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie” – podsumował Morawiecki.

