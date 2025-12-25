Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w oficjalnym komunikacie, że polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Akcję przeprowadzono wcześnie rano nad Morzem Bałtyckim. Jednocześnie obserwowano inne obiekty przy granicy białoruskiej.

„Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP” – informuje w komunikacie Dowództwo.

W tym samym komunikacie wojsko informuje, że przy granicy białoruskiej obserwowano inne obiekty przekraczające granicę. Z ustaleń wynika, iż to „najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru”.

Z tego względu czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad częścią województwa podlaskiego dla lotów cywilnych.

„Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – zapewnia wojsko.

Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu… pic.twitter.com/N0h49Oppyl — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 25, 2025

Przeczytaj również:

Źr. X