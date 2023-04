Półki łazienkowe

Łazienka jest najczęściej niewielkim, ale bardzo ważnym pomieszczeniem w każdym mieszkaniu. Dbamy tam oczywiście o higienę, a więc prysznic, wanna, czy umywalka to niezbędne elementy. Niezbędne są również oczywiście kosmetyki, które najczęściej przechowujemy właśnie w łazience. Ważne jest, aby mieć je pod ręką przy wykonywaniu najważniejszych czynności, a więc przede wszystkim podczas kąpieli. Do tego świetnie sprawdza się półka pod prysznic.

Najlepsza półka pod prysznic

Półka pod prysznic powinna pomieścić wszystkie nasze kosmetyki i akcesoria niezbędne przy codziennej higienie. Co za tym idzie, taka półka powinna być przede wszystkim przydatna, praktyczna i funkcjonalna. Najczęściej wybierane są półki wiszące, gdyż nie zabierają zbyt wiele miejsca i są pojemne. Wybierając półkę pod prysznic warto zwrócić uwagę nie tylko na jej wygląd i estetykę, ale również rodzaj materiału, z którego jest wykorzystana. Dzięki temu nie tylko wzbogaci wygląd naszej łazienki, ale będzie także wytrzymała.

Jeśli mamy w łazience kabinę prysznicową, odpowiednia półka pod prysznic jest wręcz niezbędna. Warto od razu zamontować taką wewnątrz, aby swobodnie się kąpać i mieć pod ręką wszystkie swoje kosmetyki.

Półka prysznicowa – rodzaje

Półki prysznicowe dzielimy na wiele rodzajów. Są na przykład półki narożne, półki na wkręty, czy na przyssawki. Najważniejszym podziałem półek jest ten ze względu na materiał wykonania. Wyróżnia się:

półki z metalu – takie półki najlepiej pasują do baterii i wszystkich innych metalowych dodatków, których najczęściej mamy sporo w łazience. Optycznie wydają się lekkie, a wszystkie akcesoria są na nich łatwo widoczne. Ich konstrukcja sprawia, że na dnie nie stoi woda. Mogą rdzewieć, choć dbając o ich czystość, nie powinno nam to grozić. Ponadto, dostępne są modele z wykończeniem antykorozyjnym.

półki z tworzywa – taka półka na pewno nam nie zardzewieje, ale trzeba mieć świadomość, że może nie pasować do wszystkich aranżacji. Są odporne na działanie nawet bardzo wysokich temperatur, co ważne dla fanów gorących kąpieli. Dużym plusem jest ich ogromny wybór, można znaleźć wiele designów, w różnych kształtach i kolorach.

półki bambusowe – nie każdy wie, a drewno bambusowe jest niezwykle odporne na działanie wilgoci i wysokich temperatur, co sprawia, że ten materiał jest wręcz idealny w łazience. Taka półka jest praktyczna, a w dodatku świetnie się prezentuje. Jeśli się na nią zdecydujemy, warto ją zaimpregnować przed zamontowaniem. Dzięki temu dłużej będzie wyglądać jak nowa.

Wybierając półkę prysznicową trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim rozmiar i typ naszej kabiny prysznicowej. Jeśli posiadamy dużą kabinę, to nasze możliwości są wręcz nieograniczone i możemy skupić się jedynie na jej względach estetycznych. Półki łazienkowe mogą być naprawdę atrakcyjne i zupełnie odmienić wygląd całej łazienki. Inaczej wygląda sprawa, jeśli mamy małą kabinę. Półka łazienkowa powinna nam pomagać, a nie przeszkodzić podczas kąpieli. W związku z tym, bardzo dobrym rozwiązaniem może być półka narożna, która jest praktyczna. Nie zajmuje dużo miejsca, a przy tym zapewnia go sporo na nasze kosmetyki i akcesoria. Metalowe półki są lepszym rozwiązaniem w przypadku dużych kabin, zaś delikatne tworzywo sztuczne będzie pasować do małej kabiny. W twojej łazience powinno być wszystko dostosowane do twoich potrzeb, także w kabinie prysznicowej. Warto postawić na praktyczne rozwiązanie, które okaże się pomocne każdego dnia. Dobrze dopasowana półka łazienkowa może się okazać na wagę złota.