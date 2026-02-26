Nastolatek trafił w ręce policji w związku z brutalnym morderstwem dwóch osób. Ofiarami napastnika padli starsza kobieta oraz dorosły mężczyzna. Do tragedii doszło w Kadłubie w województwie opolskim.

Początkowo nastolatek pozostawał na wolności i trwały jego poszukiwania. Około godziny 13:20 policja przekazała informację o zatrzymaniu poszukiwanego 17-latka. Do ujęcia doszło na terenie powiatu krapkowickiego.

Nastolatek nie próbował uciekać. Nie miał przy sobie niebezpiecznych narzędzi. Funkcjonariusze zatrzymali go bez użycia siły. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Jeszcze tego samego dnia śledczy pobiorą od niego krew do badań. Trwają dalsze czynności w sprawie.

W godzinach porannych policjanci odebrali zawiadomienie o morderstwie w jednym z domów jednorodzinnych. Tam natrafiono na ciała starszej kobiety i mężczyzny. „Według wstępnych ustaleń to mieszkańcy tego domu” – powiedziała rzecznik prasowa KP Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Doroty Janać.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał z kolei, że u ofiar stwierdzono liczne rany rąbane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędziem zbrodni była siekiera.

„Według naszych ustaleń, w domu mieszkały cztery osoby: małżeństwo, 17-letni chłopak i teściowa mężczyzny, a zarazem babcia nastolatka. Zamordowany został mężczyzna i najstarsza mieszkanka domu. Żona mężczyzny w momencie zbrodni była w szpitalu na planowej operacji” – powiedział prokurator Bar. Ofiary to ojczym 17-latka i jego babcia.

Źr. RMF FM