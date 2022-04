Minister zdrowia Adam Niedzielski złożył Polakom życzenia świąteczne. – To pierwsze od dwóch lat święta, których covid nie zakłóca nam spokoju i przeżywania – zauważył szef resortu.

Z okazji nadchodzących świąt minister Adam Niedzielski złożył Polakom życzenia. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od początku pandemii będziemy mogli spędzić Święta Wielkanocne bez zakłóceń.

– To pierwsze od dwóch lat święta, które możemy spędzić w gronie rodzinnym, cieszyć się tym, że nie jesteśmy poddani restrykcjom, nie jesteśmy poddani ograniczeniu naszej swobody spotkań, naszej swobody przemieszczania się – powiedział.

– To pierwsze od dwóch lat święta, których covid nie zakłóca nam spokoju i przeżywania – dodał.

Minister zdrowia przypomniał również o dramacie, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. Niedzielski nakłania do refleksji i modlitwy. – Poddajmy się też refleksji tego, co dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest jednak też czas, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Pomódlmy się za naszych sąsiadów – powiedział.

📺 Zdrowych, bezpiecznych i rodzinnych świąt – życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy składa minister zdrowia @a_niedzielski. 🥚🐇 pic.twitter.com/Sg1tQczJYF — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 16, 2022

Przy okazji warto przypomnieć, że z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiczną, resort zdrowia zdecydował o zmianie systemu raportowania o koronawirusie.

„W związku ze spadającą liczbą zakażeń i słabnącym zainteresowaniem opinii publicznej prezentacją bieżących danych covidowych, począwszy od jutra, modyfikujemy system raportowania. Dane będą teraz podawane w odstępach tygodniowych, w każdą środę” – napisano w komunikacie.