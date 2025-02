Władimir Putin zapowiada dalszy rozwój armii. To niepokojące słowa szczególnie z perspektywy państw zlokalizowanych we wschodniej Europie.

Putin opublikował przesłanie z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Rosyjski dyktator wprost powiedział, że jego armia nadal będzie rozbudowywana i będzie zwiększać swoje możliwości bojowe. To niepokojące wieści, szczególnie z perspektywy Polski i innych państw znajdujących się blisko Rosji.

– Dziś, w kontekście szybkich zmian na świecie, nasz kurs strategiczny na rzecz wzmocnienia i rozwoju sił zbrojnych pozostaje niezmienny. Będziemy nadal zwiększać zdolności bojowe armii i marynarki wojennej, ich gotowość bojową jako najważniejszy element zapewnienia bezpieczeństwa Rosji, gwarancji jej suwerennej teraźniejszości i przyszłości, jej postępowego rozwoju – powiedział Putin w oświadczeniu, które zamieszczono na stronie Kremla.

Dyktator odniósł się również do technologii w rosyjskiej armii. Chodzi o sprzęt bojowy, który znajduje się na wyposażeniu rosyjskich żołnierzy, także tych walczących obecnie na terytorium Ukrainy. Co ma do powiedzenia Putin w tym temacie?

– Biorąc pod uwagę analizę bojowego wykorzystania broni i sprzętu, będziemy nadal nasycać siły zbrojne nowymi, nowoczesnymi modelami. Będziemy również zwracać poważną uwagę na zwiększenie poziomu zabezpieczenia socjalnego dla personelu wojskowego – powiedział Putin.

