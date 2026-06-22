Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, zabrał głos ws. zwróconego przez Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Ujawnił, co teraz się z nim stanie.

O komentarz w tej sprawie rzecznika Nawrockiego poprosili dziennikarze serwisu Wirtualna Polska. Rafał Leśkiewicz zgodził się ujawnić, gdzie trafi odesłany przez Zełenskiego Order Orła Białego. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi odznaczenia.

– Zwrócone odznaczenie trafia do depozytu, będącego w dyspozycji Biura Odznaczeń i Nominacji kancelarii prezydenta RP – powiedział Rafał Leśkiewicz w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska.

Leśkiewicz przyznał również, że odznaczenie, w przypadku opublikowania postanowienia o odebraniu orderu w Monitorze Polskim, traci swoją ważność. Na tym kończy się cała procedura pozbawienia danej osoby przyznanego wcześniej odznaczenia.

Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, argumentując swoją decyzję koniecznością obrony pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej oraz sprzeciwem wobec gloryfikowania organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.

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