Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił, że obecny spór między Warszawą a Kijowem ma związek z wewnętrzną polityką Polski i przyszłą rywalizacją wyborczą.

W niedzielnym wywiadzie dla programu „TSN. Tydzień” prezydent Ukrainy stwierdził, że napięcia wokół odebrania mu Orderu Orła Białego są elementem polskiej polityki krajowej. – Widzę w tym wyłącznie kwestię wyborczą. W 2027 r. odbędą się u nich wybory premiera. Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa – powiedział Zełenski.

Do tych słów odniósł się Karol Nawrocki podczas rozmowy z dziennikarzami. Prezydent stanowczo odrzucił sugestie, jakoby spór miał podłoże polityczne. – Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi – powiedział polski prezydent.

Prezydent podkreślił również, że kwestia oceny działalności UPA wykracza poza bieżące spory polityczne i jest sprawą ważną dla całego polskiego społeczeństwa. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent i polski rząd, w takiej sytuacji nie są razem i się nie jednoczą – stwierdził.

– Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski – podsumował Nawrocki.

Napięcia na linii Warszawa–Kijów wybuchły po decyzji władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, argumentując swoją decyzję koniecznością obrony pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej oraz sprzeciwem wobec gloryfikowania organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.

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