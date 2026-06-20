Wołodymyr Zełenski decyzją prezydenta Karola Nawrockiego stracił Order Orła Białego. Analitycy sprawdzili, jak na te doniesienia reagują sami Polacy. Okazuje się, że wyniki badania reakcji w sieci są dość jednoznaczne.
Raport opublikowany przez profil Res Futura Data House w serwisie X wynika, że Polacy zdecydowanie pozytywnie reagują na decyzję Nawrockiego. Z analizy komentarzy polskich internautów wynika, że aż 74 proc. z nich otwarcie popiera decyzję prezydenta Polski. Jedynie 26 proc. odnosiło się do sprawy krytycznie.
Co ciekawe, decyzja Nawrockiego wywołuje ogromne zainteresowanie w sieci. Zgromadzone przez ośrodek Res Futura dane wskazują, że łączny zasięg dyskusji w sieci na ten temat wyniósł imponujące 120 milionów reakcji.
Przypomnijmy, prezydent Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imię „bohaterów UPA”. Sprawa wywołała lawinę komentarzy.
„Decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa” – oświadczył w serwisie X prezydent.
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Źr. WP