Wołodymyr Zełenski odniósł się w sobotę do decyzji Karola Nawrockiego. Prezydent Polski ogłosił decyzję o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego, jaki niegdyś przyznał mu Andrzej Duda.

Zełenski odniósł się do decyzji Nawrockiego w mediach społecznościowych. „Wczoraj prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania Rzeczpospolitej Polski. Oznacza szczególną więź z państwem polskim i specjalną wdzięczność polskich obywateli. Taki symbol wymaga nie tylko podstaw, ale równie szacunku do wartości, które są fundamentami naszej wspólnoty” – czytamy.

„Uznane zostało, że ten specjalny symbol powinni posiadać nadal Katarzyna II, Benito Mussolini i Gerharhard Schroder, a my w Ukrainie nie zamierzamy się z tym kłócić” – dodał Zełenski.

Zełenski stwierdził, że historia ludobójstwa na polskiej ludności o kwestia „sprzecznych interpretacji”. „Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz by zapewnić odpowiedni szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku” – czytamy.

Zełenski dodał, że gdy w 2023 roku odbierał order, to nie był on przyznawany jemu, lecz Ukraińcom i ich armii. „Tak było wtedy mówione. Dzisiaj odesłałem order prezydentowi Polski” – czytamy.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026

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