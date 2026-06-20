Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rosyjski polityk wykorzystał sytuację do kolejnego propagandowego ataku na ukraińskiego przywódcę.

W opublikowanym wpisie w serwisie X Miedwiediew użył obraźliwych określeń pod adresem Zełenskiego. „Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego degenerata z Kijowa Orderu Orła Białego. Jestem pewien, że nie będzie to problemem dla naczelnego banderowca – teraz na jego zielonej bluzie będzie więcej miejsca na hitlerowski Krzyż Żelazny” – napisał rosyjski polityk.

To kolejna z serii agresywnych wypowiedzi Miedwiediewa pod adresem władz Ukrainy. Były prezydent Rosji od początku pełnoskalowej wojny regularnie publikuje w mediach społecznościowych wpisy zawierające groźby, obraźliwe komentarze i propagandowe oskarżenia wobec Ukrainy oraz państw Zachodu.

Decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego została ogłoszona w piątek przez prezydenta Karola Nawrockiego. Była ona reakcją na zgodę ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

W swoim oświadczeniu Nawrocki podkreślił, że Order Orła Białego jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej i wymaga szacunku dla wartości oraz pamięci historycznej narodu polskiego. Prezydent zaznaczył również, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński, lecz stanowi reakcję na gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej.

Przeczytaj również: