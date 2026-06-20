Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że zrzeka się Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Ukraiński dyplomata przekazał swoją decyzję w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym oświadczeniu podkreślił, że nie zgadza się z decyzją polskich władz dotyczącą ukraińskiego przywódcy.

„Rozumiejąc emocje panujące dziś w Polsce, nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przyjaciel Polski, został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia” – napisał Wasyl Bodnar. Ambasador zaznaczył również, że decyzja została bardzo negatywnie odebrana przez stronę ukraińską.

„W warunkach wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński” – podkreślił. Decyzja Bodnara jest bezpośrednią konsekwencją piątkowego oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa poinformowała wówczas o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

Prezydent argumentował, że gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach, w tym rzeź wołyńską, jest nie do pogodzenia z wartościami, które symbolizuje najwyższe polskie odznaczenie państwowe.

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