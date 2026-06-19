Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na zgodę ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

W opublikowanym w piątek wieczorem oświadczeniu prezydent podkreślił, że najwyższe polskie odznaczenie państwowe jest symbolem szczególnego zaufania i szacunku wobec osób, które przyczyniają się do budowania dobrych relacji z Polską. „Ofiar naszych przodków nie wolno zdradzić milczeniem. To groby, o których nie wolno zapomnieć. To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My, Polacy, pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy” – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent ocenił, że decyzja władz Ukrainy dotycząca patrona jednostki wojskowej jest nie tylko oburzająca, ale także niezrozumiała i szkodliwa dla relacji między oboma państwami. „Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca. Jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną. Uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania” – podkreślił.

„Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy” – przekazał. Jednocześnie zaznaczył, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński, lecz stanowi reakcję na działania władz w Kijowie.

Prezydent przypomniał również o skali polskiego wsparcia dla Ukrainy po rosyjskiej agresji, wskazując na pomoc humanitarną, wojskową, gospodarczą i polityczną. Zwrócił uwagę, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy, dlatego Polska nie może pozostać obojętna wobec gloryfikowania formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach. Karol Nawrocki ocenił także, że kwestia stosunku Ukrainy do UPA może mieć znaczenie dla jej europejskich aspiracji. Jak podkreślił, budowanie wspólnej Europy wymaga uczciwego rozliczenia się z trudną historią oraz odrzucenia kultu przemocy i zbrodni.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

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