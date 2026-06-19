Karol Nawrocki, prezydent RP, zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Poinformował tam, że właśnie podpisał sześć nowych ustaw przedstawionych przez rząd.

– Dzień dobry, Polsko – rozpoczął swój wpis Nawrocki. – Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – dodał prezydent RP w swoim wpisie.

Nawrocki wymienił również ustawy, na których złożył swój podpis. – Zaakceptowałem: 1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków. 2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie. 3. Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń. 4. Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej. 5. Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 6. Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej – wskazał.

Prezydent, jak to ma w zwyczaju, podkreślił także, iż podpisuje wyłącznie te ustawy, które stanowią dobre prawo dla Polaków. – Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków – wyjaśnił i podkreślił, że podpisał łącznie 229 ustaw, przy 37 zawetowanych. – Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia! – podsumował.

Dzień dobry, Polsko 🇵🇱



Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.



Zaakceptowałem:



1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.

2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.

3. Ustawę… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 19, 2026

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