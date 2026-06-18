Serwis Wirtualna Polska opublikował wyniki sondażu. Zapytano w nim Polaków o to czy są za tym, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.

W sondażu 31,9 proc. badanych przyznało, że jest „zdecydowanie” za odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. Wariant „raczej tak” wybrało z kolei nieco ponad 19 procent badanych. Z kolei łącznie ponad połowa, a dokładnie 51 procent, stwierdziło, że jest za odebranie tytułu Zełenskiemu.

Grupa przeciwników takiej decyzji jest mniejsza. Zdecydowanie przeciwko jest 15,2 proc., natomiast 23 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”. W sumie daje to 35,5 proc. przeciwników takiego rozwiązania.

Z kolei 13,3 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu nie zaznaczyło ani odpowiedzi twierdzącej, ani negującej kwestię odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Oznacza to, że nie mają w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Badanie zostało na zlecenie serwisu Wirtualna Polska zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób, metodą mieszaną (mix-mode): wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych i telefonicznych (CAWI/CATI).

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