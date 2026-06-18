W nocy z 17 na 18 czerwca ukraińskie drony ponownie zaatakowały Moskiewską Rafinerię Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia. To już drugie uderzenie w ten strategiczny obiekt w ciągu kilku dni. Według wstępnych informacji wykorzystano podobne środki jak podczas wcześniejszego ataku, jednak tym razem operacja mogła zostać przeprowadzona na większą skalę.

O zdarzeniu poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin. W komunikacie opublikowanym na Telegramie przekazał, że na terenie rafinerii doszło do pożaru po uderzeniu kilku bezzałogowców. Agencja Reutera, powołując się na relacje świadków, podała, że nad dzielnicą Kapotnia unosiły się kłęby gęstego dymu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment trafienia jednego ze zbiorników paliwowych. Siła eksplozji miała wyrwać jego pokrywę, która została poderwana wysoko w powietrze.

Według dostępnych informacji do ataku wykorzystano m.in. ukraińskie drony dalekiego zasięgu FP-1 oraz Lutyj. Pierwszy z nich może razić cele oddalone nawet o około 1500 kilometrów, natomiast drugi – w zależności od wersji – osiąga zasięg od 1000 do nawet 2000 kilometrów i jest odporny na część systemów walki elektronicznej. Nieoficjalnie pojawiają się także informacje o możliwym użyciu dronów rakietowych BARS.

The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026

Eksperci zwracają uwagę, że kolejne skuteczne ataki na cele w Moskwie pokazują rosnące możliwości ukraińskich sił oraz problemy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej z przechwytywaniem nowoczesnych bezzałogowców. Portal Ukrainska Prawda ocenia, że atak może mieć istotne znaczenie zarówno dla rosyjskiej gospodarki, jak i zaplecza wojskowego. Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej znajduje się około 15 kilometrów od Kremla i należy do najważniejszych elementów infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Zakład odpowiada również za produkcję paliwa wykorzystywanego przez rosyjskie lotnictwo wojskowe.

To już kolejne w ostatnich miesiącach uderzenie ukraińskich dronów na strategiczne obiekty położone głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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