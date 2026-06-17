Donald Trump w mocnych słowa komentuje porozumienie z Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. Jak stwierdził, jeżeli Irańczycy „nie będą się dobrze zachowywać, natychmiast wrócimy do zrzucania bomb prosto na ich głowy”.

Trump zagroził wznowieniem działań wojennych przeciwko Iranowi, jeśli nie dojdzie do podpisania zadowalającego go porozumienia. Według wcześniejszych zapowiedzi, podpisanie dokumenty zaplanowano na piątek w Szwajcarii.

Co ciekawe, prezydent USA stwierdził, że nie jest to ostateczna wersja dokumentu. „Nie jest to ostateczne” – stwierdził Trump. „To memorandum o porozumieniu” – dodał prezydent Stanów Zjednoczonych na marginesie szczytu G7.

„Jeśli mi się to (porozumienie – red.) nie spodoba, wrócimy do strzelania do nich” – oświadczył Donald Trump. Dodał, że jeśli Irańczycy „nie będą się dobrze zachowywać, natychmiast wrócimy do zrzucania bomb prosto na ich głowy”.

Jednocześnie Trump pochwalił umowę, jaką wynegocjowali jego współpracownicy. Jak stwierdził, jest to „bardzo mocna umowa”. „Nikt nie wie, co to jest, ale jest bardzo mocna i większość ludzi wydaje się być z niej bardzo zadowolona” – oznajmił.

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Źr. Interia