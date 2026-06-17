Telewizja Republika poinformowała o usunięciu z puli reklamowej wszystkich niemieckich firm. Decyzja ma związek z interwencją niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic podczas próby ustawienia krzyża upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej.

Jak podaje portal Press, działania stacji są bezpośrednią reakcją na wydarzenia, do których doszło w Berlinie. Członkowie Ruchu Obrony Granic chcieli ustawić krzyż poświęcony polskim ofiarom wojny. Uczestnicy inicjatywy odśpiewali również „Rotę”.

Według informacji przytaczanych przez „Wprost”, berlińska policja przekazała, że grupa około 15 osób w żółtych kamizelkach nie posiadała zgody na organizację marszu. – Za pośrednictwem tłumacza zaproponowano im zorganizowanie stacjonarnego zgromadzenia w parku lub udanie się do miejsca pamięci pojedynczo. Mimo to grupa ruszyła, dlatego niemieccy funkcjonariusze podjęli interwencję wobec sześciu osób – przekazała policja, cytowana przez „Wprost”.

W odpowiedzi na te wydarzenia zarząd Telewizji Republika zdecydował o wycofaniu reklam niemieckich przedsiębiorstw. Głos w sprawie zabrał redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

– Zarząd telewizji Republika podjął decyzję o usunięciu z puli reklam wszelkich niemieckich firm. Zwracamy się o to do wszystkich mediów i do każdego, kto jest przeciwnikiem nazizmu – napisał na platformie X. Na razie nie wiadomo, jak duża liczba reklamodawców zostanie objęta decyzją stacji oraz jakie mogą być jej skutki biznesowe. Sprawa wywołała już szeroką dyskusję w mediach społecznościowych i środowisku medialnym.

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