Awantura podczas Sesji Rady Miasta Poznań. W trakcie obrad doszło do incydentu, a włodarz miasta, Jacek Jaśkowiak, dostał… ciastem w twarz.

Jak wynika z nagrania opublikowanego w serwisie „X”, do zdarzenia doszło tuż po wystąpieniu prezydenta dotyczącym stanu miasta. Mężczyzna podszedł w kierunku Jacka Jaśkowiaka i rzucił w jego stronę ciastem. – To jest wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje – powiedział sprawca tuż po incydencie.

Chwilę później został wyprowadzony z sali przez ochronę. W związku ze zdarzeniem obrady Rady Miasta zostały przerwane. Jak podaje Radio Poznań, grupa osób, która pojawiła się na sesji, rozdawała wcześniej dziennikarzom ulotki podpisane przez „Kolektyw Rozbrat” oraz „Ruch Klimatyczny Jazda”.

Do sytuacji odniósł się sam prezydent Poznania. – Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję – mówił Jacek Jaśkowiak po zdarzeniu.

Prezydent podkreślił również, że jego zdaniem doszło do przekroczenia granic dopuszczalnego protestu. – To nie mieszkaniec, ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji rady miasta urzędnika państwowego, to w tym momencie jest przekroczenie wszelkich granic – dodał. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia obecnie policja. Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje prawne poniesie sprawca incydentu.

No grubo, prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak dostał tortem w twarz w trakcie sesji Rady Miasta pic.twitter.com/LcCg1JXrGi — chrzanik (@chrzanikx) June 16, 2026

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