Rosja poprzez rzeczniczkę MSZ zareagowała na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na temat odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Po tym jak Zełenski nadał imię „bohaterów UPA” jednemu z oddziałów ukraińskiej armii, w Polsce wybuchła burza. Zdecydowanie zareagował Karol Nawrocki, który zapowiedział konieczność odebrania Zełenskimeu Orderu Orła Białego.

Od kilku dni temat nieco przycichł, ale Adam Andruszkiewicz z Pałacu Prezydenckiego wyjaśnił, że to jeszcze nie koniec sprawy. „Pan prezydent się z niczego nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie, tą bardzo negatywną decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia tzw. bohaterów UPA” – powiedział.

Tymczasem sprawę komentuje nawet Rosja. Rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa również tym razem nie szczędziła ostrego języka na temat odebrania orderu Zełenskiemu. „Czy można nie pozbawiać? Niech się ośmieszają do końca. Aby później ślad ten pozostał niezatartą plamą na Warszawie” – powiedziała.

Dodała do swojego wpisu prześmiewcze hasło „Gala, u nas otmena” (ros. „Gala, anulujemy”), które często występuje w rosyjskich memach, dotyczącej nagłych zmian planów, wpadek czy skandali.

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Źr. dorezczy.pl