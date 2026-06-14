Prezydent Karol Nawrocki zapowiadał odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W ostatnim czasie temat nieco przycichł. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz zapewnił jednak, że jak dotąd nic w tej kwestii nie uległo zmianie.

Na antenie Polsat News prowadzący Bogdan Rymanowski poruszył temat odebrania orderu Zełenskiemu. Prowadzący zastanawiał się dlaczego dotąd nie ujawniono opinii Kapituły Orderu Orła Białego oraz czy prezydent Nawrocki wycofa się z zapowiedzi.

„Pan prezydent się z niczego nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to nawarzyła piwa, mówiąc kolokwialnie, tą bardzo negatywną decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia tzw. „bohaterów UPA”” – odpowiedział Andruszkiewicz.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta dodał, że strona ukraińska „zna nasze stanowisko w tej sprawie”, a jest ono „bardzo krytyczne i negatywne”.

„Pan prezydent Nawrocki osobiście przekazał je poprzez naszą administrację. Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie” – wyjaśnił Andruszkiewicz. Dodał przy tym, że jeśli reakcji Kijowa nie będzie, „to natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja pana prezydenta”. „To jest jasne, to jest polityka” – podsumował.

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Źr. Polsat News