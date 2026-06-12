Podczas uroczystości wprowadzenia do służby pierwszych myśliwców F-35 „Husarz” prezydent Karol Nawrocki wypowiedział słowa, które zelektryzowały opinię publiczną.

W trakcie wydarzenia Karol Nawrocki, w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza, podziękował jego poprzednikowi, czyli byłemu ministrowi obrony narodowej – Mariuszowi Błaszczakowi. To w czasach, gdy Błaszczak, reprezentujący Zjednoczoną Prawicę, był szefem MON zdecydowano o zakupie samolotów F-35.

– Chciałem podziękować ministrowi Błaszczakowi, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie F-35 jest megalomanią, pan się nie ugiął. Dziś nowy minister Kosiniak-Kamysz może korzystać z tego dobra – powiedział polski prezydent.

Hahaha ale szpila wbita w Kosiniaka przez Nawrockiego, zobaczcie na jego minę XD



„Chciałem podziękować ministrowi Błaszczakowi, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie F-35 jest megalomanią, pan się nie ugiął. Dziś nowy minister Kosiniak-Kamysz może korzystać z tego dobra” pic.twitter.com/HSElcrrDc8 — chrzanik (@chrzanikx) June 12, 2026

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35A Lightning II (wersja CTOL) w ramach programu „Husarz”. Kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów został podpisany 31 stycznia 2020 roku przez ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Samoloty otrzymały polską nazwę F-35 „Husarz” – nawiązanie do historycznej polskiej husarii.

Zakup F-35 jest elementem głębokiej modernizacji polskiego lotnictwa, które zastępuje stopniowo starsze maszyny (m.in. MiG-29 i Su-22). Polska staje się pierwszym krajem na wschodniej flance NATO dysponującym myśliwcami 5. generacji na stałe.

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