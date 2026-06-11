Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Polityk zarzucił głowie państwa działanie na szkodę obywateli i zapowiedział, że rząd będzie przygotowywał kolejne projekty ustaw w tej sprawie.

W czwartek Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu siedmiu ustaw i zawetowaniu trzech. Wśród odrzuconych przepisów znalazła się ustawa mająca dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje funkcjonowanie rynku kryptoaktywów.

Do decyzji prezydenta odniósł się w programie „Gość Wydarzeń” minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – W sprawie kryptowalut prezydent okłamuje Polaków – stwierdził. Polityk nawiązał przy tym do afery związanej ze SKOK-ami, wskazując na brak odpowiedniego nadzoru finansowego.

– Wtedy ludzie tracili miliony. Dzisiaj jest dokładnie ta sama sytuacja jeden do jednego. Wtedy PiS nie chciał nadzoru, dzisiaj PiS nie chce nadzoru – powiedział. Minister poszedł jeszcze dalej, oskarżając środowisko związane z prezydentem o ochronę osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. – To jest krycie kolegów przed tym, że moczyli ręce w brudnej aferze i albo my zaczniemy to nazywać po imieniu, że prezydent kryje bandziorów, albo będzie się działo to – mówił Gawkowski. – Prezydent albo pójdzie po rozum do głowy i pomoże zabezpieczyć interes Polaków, albo będzie dawał przestępcom carte blanche do tego, żeby oszukiwali – ocenił.

To już trzecie weto Karola Nawrockiego wobec ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Celem przepisów było wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA oraz objęcie rynku odpowiednim nadzorem. Zawetowana ustawa zawierała jedną z poprawek zgłoszonych wcześniej przez Kancelarię Prezydenta. Zakładała ona, że Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów będzie corocznie przygotowywać i publikować raport dotyczący funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Uzasadniając swoją decyzję, prezydent podkreślił, że nie sprzeciwia się samemu uregulowaniu rynku. – Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym – powiedział Karol Nawrocki.

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