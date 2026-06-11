Sławomir Mentzen poinformował o decyzji Sejmu ws. uchylenia mu immunitetu poselskiego. Okazuje się, że nie zebrano wystarczającej liczby głosów, by doprowadzić do tej sytuacji.

Chodzi o sytuację z ubiegłego roku, gdy Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, przebywał na Marszu Niepodległości. Polityk odpalił wówczas racę, co wywołało oburzenie części klasy politycznej. Podjęto próbę uchylenia immunitetu posła, aby pociągnąć go do odpowiedzialności za ten czyn.

Dziś wiadomo, że próba się nie udała, ponieważ podczas głosowania w Sejmie nie zebrano wystarczającej większości, by przeprowadzić wspomniany proces. Mentzen zamieścił zresztą wpis w mediach społecznościowych, w którym potwierdził taki stan rzeczy.

– Sejm nie zgodził się na uchylenie mi immunitetu za racę na Marszu Niepodległości! Potrzeba było 231 głosów, Tuskowi udało uzbierać się ich tylko 227 – napisał Mentzen na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook.

Polityk postanowił też podziękować wszystkim posłom, którzy nie zdecydowali się poprzeć propozycji dotyczącej odebrania mu immunitetu. – Bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy nie zgodzili się na skazywanie opozycji za krytykę rządu! – napisał.

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