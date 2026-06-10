Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najbliższy weekend organizuje przyjęcie z okazji 80. urodzin. Zaproszenie otrzymał m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM, które potwierdziło, że polski prezydent skorzysta z zaproszenia.
Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend będzie gościł w Białym Domu. Wizyta ma związek z urodzinami amerykańskiego przywódcy. Donald Trump kończy 80 lat.
„Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, prezydenci mają doskonale relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta” – informuje anonimowo źródło w Białym Domu, które cytuje radio RMF FM.
Co ciekawe, w ramach przyjęcia odbędzie się gala mieszanych sztuk walki (MMA). Galę zorganizowano również w celu uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i z okazji Dnia Flagi.
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Źr. RMF FM; X