Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najbliższy weekend organizuje przyjęcie z okazji 80. urodzin. Zaproszenie otrzymał m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM, które potwierdziło, że polski prezydent skorzysta z zaproszenia.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend będzie gościł w Białym Domu. Wizyta ma związek z urodzinami amerykańskiego przywódcy. Donald Trump kończy 80 lat.

„Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, prezydenci mają doskonale relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta” – informuje anonimowo źródło w Białym Domu, które cytuje radio RMF FM.

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Prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend będzie gościł w Białym Domu – dowiedziałem się nieoficjalnie. Polski prezydent weźmie udział w 80 urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk… — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) June 10, 2026

Co ciekawe, w ramach przyjęcia odbędzie się gala mieszanych sztuk walki (MMA). Galę zorganizowano również w celu uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i z okazji Dnia Flagi.

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Źr. RMF FM; X