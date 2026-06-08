Donald Trump przerwał wywiad dla telewizji NBC. W pewnym momencie emocje wzięły górę i prezydent USA zerwał przypięty mikrofon, wstał i wyszedł. Po drodze stwierdził jeszcze, że prowadząca jest albo nieuczciwa, albo głupia.
Donald Trump na antenie programu „Meet the Press” w NBC News komentował ostatnie prawybory w Kalifornii. Powiedział, że jego ocenie nie przeprowadzono ich w pełni uczciwie. Gdy prowadząca Kristen Welker zapytała o dowody, prezydent USA wyraźnie się zirytował.
„Myślisz, że to właściwe? Mają wybory, a pięć dni później nawet nie są blisko wskazania zwycięzcy” – denerwował się Trump.
Wybory w Kalifornii przeprowadzono we wtorek. Tymczasem w miniony weekend nadal nie zliczono jeszcze wszystkich głosów. Prokurator federalny ogłosił w piątek w mediach społecznościowych, że śledczy poprowadzą we współpracy z FBI kilka dochodzeń w sprawie oszustw wyborczych.
„Nie, one są nieuczciwe” – wściekał się Trump. „Dokładnie tak jak ty i twoje media. Jesteś albo nieuczciwa, albo głupia” – dodał. „W 94 proc. mediów mam negatywną opinię. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteście wiarygodni” – powiedział.
„Program „Meet the Press” jest nieuczciwy. Tak samo jak ABC, CBS oraz CNN. Jesteście po jednej stronie nieuczciwości” – kontynuował Trump. „Dobra, wychodzimy, bo ja mam dość” – zakończył, zerwał mikrofon i wyszedł ze studia.
Przeczytaj również:
- J.D. Vance zabrał głos po zabójstwie Polaka. „Tak umiera cywilizacja”
- Kuba rozdaje broń obywatelom. „Nieuchronna inwazja”
- Zełenski straci order Orła Białego? Jest decyzja Kapituły Orderu
Źr. Interia; X