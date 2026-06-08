Donald Trump przerwał wywiad dla telewizji NBC. W pewnym momencie emocje wzięły górę i prezydent USA zerwał przypięty mikrofon, wstał i wyszedł. Po drodze stwierdził jeszcze, że prowadząca jest albo nieuczciwa, albo głupia.

Donald Trump na antenie programu „Meet the Press” w NBC News komentował ostatnie prawybory w Kalifornii. Powiedział, że jego ocenie nie przeprowadzono ich w pełni uczciwie. Gdy prowadząca Kristen Welker zapytała o dowody, prezydent USA wyraźnie się zirytował.

„Myślisz, że to właściwe? Mają wybory, a pięć dni później nawet nie są blisko wskazania zwycięzcy” – denerwował się Trump.

Wybory w Kalifornii przeprowadzono we wtorek. Tymczasem w miniony weekend nadal nie zliczono jeszcze wszystkich głosów. Prokurator federalny ogłosił w piątek w mediach społecznościowych, że śledczy poprowadzą we współpracy z FBI kilka dochodzeń w sprawie oszustw wyborczych.

„Nie, one są nieuczciwe” – wściekał się Trump. „Dokładnie tak jak ty i twoje media. Jesteś albo nieuczciwa, albo głupia” – dodał. „W 94 proc. mediów mam negatywną opinię. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteście wiarygodni” – powiedział.

„Program „Meet the Press” jest nieuczciwy. Tak samo jak ABC, CBS oraz CNN. Jesteście po jednej stronie nieuczciwości” – kontynuował Trump. „Dobra, wychodzimy, bo ja mam dość” – zakończył, zerwał mikrofon i wyszedł ze studia.

U.S. President Donald J. Trump got angry and stormed out of an interview last week with NBC News’ Meet the Press, as Kristen Welker pressed him on baseless claims that he and other administration officials have made in the past regarding the integrity of the 2020 Presidential… pic.twitter.com/gXkUE9w1pT — OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026

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Źr. Interia; X