Wołodymyr Zełenski niebawem straci Order Orła Białego? Taki ruch zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która wydała opinię w tej sprawie i przekazała ją prezydentowi. Na razie jednak nie ujawniono treści tej opinii.

Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz poinformował o zgromadzeniu Kapituły. „Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu” – napisał w serwisie X.

Rzecznik dodał, że prezydent Karol Nawrocki „podejmie decyzję w odpowiednim czasie”.

Z ustaleń Polsat New wynika, że zebranie Kapituły rozpoczęło się o godz. 10 i odbyło się w letniej rezydencji prezydenta w Juracie na Półwyspie Helskim.

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu.

Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026

Jeszcze przed zebraniem, sprawę komentował Donald Tusk. Szef rządu zaapelował publicznie w mediach społecznościowych do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli „bezpośrednią i szczerą rozmowę” zanim „emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia”.

Międzynarodowa burza wybuchła po tym, jak Zełenski nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imię „bohaterów UPA”. To wywołało lawinę kontrowersji w Polsce. Wielu polityków protestowało, a prezydent Karol Nawrocki zapowiadał wówczas odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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Źr. Interia